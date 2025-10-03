Психолог выяснил, почему в опасных ситуациях время для нас будто замедляется

Опубликовано 03 октября 2025, 20:151 мин.
Психолог выяснил, почему в опасных ситуациях время для нас будто замедляетсяРезультаты этого исследования опубликованы в книге «Опыт расширения времени»
Психолог Стив Тейлор из Университета Беккета в Лидсе недавно поделился результатами своего 10-летнего научного проекта. В нём он проанализировал 96 случаев переживания расширения времени и узнал, какие у них есть общие закономерности.
Стив Тейлор обнаружил, что примерно 50% случаев переживания расширения времени происходят по время несчастных случаев, а остальные - при занятиях спортом, медитациях, психоделических событиях. Опубликованы все эти данные были в статье из The Journal of Humanistic Psychology.
По мнению Тейлора, переживание расширения времени - изменённое состояние сознания, при котором человек выходит за рамки обычного восприятия времени. В таком состоянии люди могут обрабатывать информацию намного быстрее, чем в обычных условиях. Вызвать это состояние могут неожиданный шок или интенсивная концентрация на чём-то.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.