Психолог выяснил, почему в опасных ситуациях время для нас будто замедляется

По мнению Тейлора, переживание расширения времени - изменённое состояние сознания, при котором человек выходит за рамки обычного восприятия времени. В таком состоянии люди могут обрабатывать информацию намного быстрее, чем в обычных условиях. Вызвать это состояние могут неожиданный шок или интенсивная концентрация на чём-то.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.