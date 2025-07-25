Психологи дали советы, как справиться с болью, если с вами перестали общаться без объяснений

Гостинг может происходить не только в интернете, но и в реальной жизни. Например, другой человек может избегать с вами зрительного контакта, отказываться от попыток завязать разговор, делать вид, что вас нет рядом. Это в целом односторонний уход из отношений. Для того, с кем так поступают, это может быть очень неприятно и больно.

Помимо эмоций, напоминающих горе, гостинг часто связывают с самообвинением, размышлениями, чувством собственной никчёмности и проблемами с доверием. Научные исследования указывают на несколько стратегий, которые помогут вам двигаться дальше.

Признайте свои чувства. Примите свои эмоции и выражайте их здоровым образом. Это лучше, чем подавлять их: такое поведение связано с депрессией, низкой самооценкой, ухудшением самочувствия.

Обратитесь за социальной поддержкой. Расскажите о том, что случилось, друзьям, семье, специалисту по психическому здоровью. Это позволит уменьшить ощущение изоляции и повысит самооценку.