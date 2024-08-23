Психологи дали советы по составлению личного бюджета

Исследования показали, что планирование расходов может существенно повлиять на то, сколько денег мы накапливаем со временем. Привычки, связанные с финансами, могут даже объяснить, почему одни люди оказываются гораздо богаче других при одинаковой зарплате.

Первым делом узнайте, сколько всего вы зарабатываете. Далее тщательно следите за каждой потраченной копейкой и разделите все расходы на необходимые и «роскошные». Так вы узнаете, на что уходят ваши финансы. После этого поставьте себе чёткие краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, распределите свой доход между различными категориями расходов и целями сбережений.

Существует несколько способов распределения бюджета, которые могут вам помочь следить за деньгами.

Правило 50/30/20. Выделите 50% вашей чистой зарплаты на нужды (еда, ипотека, аренда и т. д.), 30% на желания и 20% на сбережения или погашение долгов.

Бюджетирование с нулевой базой. Планируйте, куда вы потратите каждый рубль. То есть платить за что-либо вы должны с определённой целью.