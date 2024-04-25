Психологи назвали причины, по которым люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

По мнению психологов, большинство людей предпочитают одиночество из-за типа привязанности. Существуют такие типы, как избегающая, тревожная, тревожно-избегающая, надёжная. При тревожной человек боится, что его бросят или не будут любить, а при избегающей ему дискомфортно из-за близости с кем-то, так как в этом случае они могут потерять независимость. Людей с надёжной привязанностью при этом меньшинство.

Всего учёные провели два исследования. В первом принимали участие 482 одиноких молодых человека, во втором — 400 одиноких пожилых. Оказалось, что из них 78% обладали ненадёжным типом привязанности, а 22% - надёжным. 37% одиночек имели тревожный тип, 23% молодых и 11% пожилых — избегающий. Тревожно-избегающий тип был у 16% молодых и 28% старых участников.