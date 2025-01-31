Психологи обнаружили, что мы больше всего сочувствуем боли других в молодом возрасте

Оказалось, что реакции мозга на болезненные ситуации усиливаются у людей в периоды от подросткового возраста к молодому и старшему возрасту. Это значит, что эмпатия развивается на протяжении всей жизни по мере того, как человек приобретает больше социального опыта.

Вместе с тем повышенная активность мозга у пожилых сопровождалась их худшей оценкой боли у окружающих. Это происходит потому, что им сложнее выражать эмпатию к другим по сравнению с молодыми людьми.

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