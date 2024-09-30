Психолог объяснил, как можно изменить свою личность

Психолог объяснил, как можно изменить свою личностьЭто доказывают научные работы
Исследования Шеннон Сауэр-Завалы, доцента кафедры психологии и лицензированного клинического психолога из Университета Кентукки, подтверждают, что люди могут специально формировать у себя черты, необходимые им для успеха в жизни.
По мнению психологов, личность представляет собой характерный образ мышления, чувств и поведения человека.
Исследования показывают, что все ярлыки, которые вас описывают, можно свести к «Большой пятёрке» черт. К ним относятся невротизм, экстраверсия, добросовестность, приятность и открытость.
Также важно понимать, что личность — это не ваши симпатии, антипатии или предпочтения, это не ваши ценности и не ваше чувство юмора. И если вы измените что-то из черт «Большой пятёрки» в себе, то это не повлияет на суть того, кем вы являетесь.
Может показаться, что изменить личность сложно. Но люди постоянно меняют свои мысли, поведение, чувства. Например, если вы очень ненадёжный человек, то можете начать вести себя по-другому: например, приходить всегда вовремя или раньше своих друзей.
В целом исследования демонстрируют, что личность меняется на протяжении жизни человека. С возрастом люди обычно испытывают меньше негативных эмоций и больше позитивных, становятся более сознательными, уделяют больше внимания позитивным отношениям, меньше осуждают других.
При этом некоторые люди со временем меняются сильно, а некоторые остаются довольно стабильными. Также научные работы показывают, что можно ускорить процесс изменения личности, если вносить кардинальные изменения в своё мышление и поведение. Это может привести к значимым изменениям менее чем за 20 недель вместо 20 лет.
Чтобы изменить себя как личность, вам необязательно посещать психотерапевта. Прежде всего, вам нужно обратить внимание на свои мысли и понять, не заставляют ли они вас действовать в соответствии с определённой чертой характера. Например, если вы думаете, что «люди заботятся только о себе», то, скорее всего, будете вести себя оборонительно по отношению к другим.
Второй компонент изменений — поведенческий. Вам нужно осознать, как вы действуете сейчас, и проверить реакцию других людей на ваше новое поведение. К примеру, если вы относитесь к другим оборонительно, то, скорее всего, они будут реагировать на вас негативно. Вместо этого попробуйте быть более открытым с окружающими и посмотрите, изменит ли это отношение к вам собеседников.
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