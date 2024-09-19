Психологи объяснили, как распознать «скрытых нарциссов» в окружении

В том же исследовании отмечается, что уязвимые нарциссы чувствуют, они не настолько включены в социальные группы, как им бы хотелось.

Оба типа нарциссов ощущают своё превосходство и право на что-либо, могут проводить много времени, фантазируя о собственном успехе. При этом уязвимый тип может больше скрывать такие мысли и резко реагировать, когда его самооценке угрожает критика или конкуренция. Также подобные нарциссы чаще пассивно-агрессивны, чем конфронтационны.

К примеру, уязвимый нарцисс, которого не оценили по достоинству, может сказать другому человеку в лицо, что рад за него, а за спиной его принижать и указывать на свой важный вклад в дело.

Есть и другие признаки уязвимых нарциссов. Они могут специально узнавать информацию о людях, чтобы потом использовать её против них. В отличие от грандиозных нарциссов, уязвимые будут неохотно рассказывать о себе.

Уязвимые нарциссы могут травить других или манипулировать ими, потому что неуверенны в себе.

Также исследования показывают, что в действительности нарциссы способны испытывать эмпатию. Но они предпочитают этого не делать большую часть времени.