Психологи перечислили главные мифы о браке

Вот в какие мифы о браке мы всё ещё верим.

Любовь побеждает все. На самом деле любовь вовсе не гарантирует счастье. У партнёров также должны быть такие вещи, как общие ценности, доверие, открытое общение, желание прийти к компромиссу.

Для брака нужно найти родственную душу. Секрет большинства браков в том, что люди вместе развиваются, растут, строят отношения.

Брак — это утрата свободы. После свадьбы муж и жена — это всё ещё отдельные личности и никто не является чей-либо собственностью.