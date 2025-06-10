Психологи рассказали, как защититься от пассивной агрессии

Существует два типа нарциссов: грандиозный и уязвимый. Первые обычно считают себя особенными, превосходящими в чём-то других. Также они склонны хвастаться достижениями. Уязвимые же нарциссы чаще всего застенчивы, чувствительны к малейшей критике, всегда нуждаются во внешней оценке. Оба типа могут быть эгоцентричными и склонными к агрессии, но пассивно-агрессивным образом себя чаще ведут уязвимые нарциссы.

Вот что может помочь, если вы столкнулись с пассивной агрессией в свой адрес.

Установление чётких границ. Дайте понять, что не потерпите к себе такого отношения. Например, вы можете сказать что-то типа «Я заметил, что вы не отвечаете. Я готов пообщаться с вами, когда вы будете готовы говорить уважительно».

Эмоциональная отстранённость. Нарциссы обычно бросают колкости или саркастические комментарии, чтобы получить на них реакцию. Вместо этого вы можете отвечать, но максимально кратко и неинтересно: «Да» или «Принято к сведению».