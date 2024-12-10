Психологи рассказали, почему мы одни события запоминаем, а другие — забываемВсё дело в работе нашего мозга
Анализ более 100 исследований, посвящённых эпизодической памяти людей, показал следующее. Оказывается, мы с большей вероятностью запоминаем вещи, которые связаны с сильными эмоциями, имеют для нас большую значимость и привлекают внимание.
Важную роль играет и место, где происходят события, которые мы потом запоминаем. Лучше всего мы помним то, что связано с новой обстановкой, поскольку она привлекает внимания больше, чем рутинная.
Наконец, важно, как именно люди выстраивают последовательность событий и распознают между ними переходы. Если же эти события делятся на определённые эпизоды, то их может быть легче запомнить.
Также эксперты подчеркнули, что память — это не универсальный феномен. Поэтому в зависимости происхождения и когнитивных приоритетов каждый из нас может запоминать самые разные вещи лучше или хуже, чем остальные.