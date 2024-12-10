Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 11:15
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Психологи рассказали, почему мы одни события запоминаем, а другие — забываем

Всё дело в работе нашего мозга
Американские учёные опубликовали статью в журнале Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience. В ней описывается, как на нашу память влияют содержание, место и время события.
Психологи рассказали, почему мы одни события запоминаем, а другие — забываем
© cue media

Анализ более 100 исследований, посвящённых эпизодической памяти людей, показал следующее. Оказывается, мы с большей вероятностью запоминаем вещи, которые связаны с сильными эмоциями, имеют для нас большую значимость и привлекают внимание.

Важную роль играет и место, где происходят события, которые мы потом запоминаем. Лучше всего мы помним то, что связано с новой обстановкой, поскольку она привлекает внимания больше, чем рутинная.

Психологи рассказали, почему мы одни события запоминаем, а другие — забываем
© Sapien Labs

Наконец, важно, как именно люди выстраивают последовательность событий и распознают между ними переходы. Если же эти события делятся на определённые эпизоды, то их может быть легче запомнить.

Также эксперты подчеркнули, что память — это не универсальный феномен. Поэтому в зависимости происхождения и когнитивных приоритетов каждый из нас может запоминать самые разные вещи лучше или хуже, чем остальные.