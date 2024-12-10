Анализ более 100 исследований, посвящённых эпизодической памяти людей, показал следующее. Оказывается, мы с большей вероятностью запоминаем вещи, которые связаны с сильными эмоциями, имеют для нас большую значимость и привлекают внимание.

Важную роль играет и место, где происходят события, которые мы потом запоминаем. Лучше всего мы помним то, что связано с новой обстановкой, поскольку она привлекает внимания больше, чем рутинная.