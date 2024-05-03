Психологи узнали, как перестать терять бытовые вещи типа ключей

По словам авторов книги «Психология памяти», в некоторой степени забывание для человека является естественным. При этом запоминается лучше информация тогда, когда мы понимаем, что она необходима для решения какой-то практической задачи.

Также существует несколько способов улучшить память. Например, вы можете оставлять какие-то важные вещи в местах, связанных с вашими делами. Допустим, положить сумку на заднее сиденье машины, чтобы не забыть забрать ребёнка из автомобильного кресла.