Психологи выяснили, что наличие детей не делает счастливее

Психологи выяснили, что наличие детей не делает счастливееНо даёт смысл в жизни
В рамках нового исследования учёные собрали данные более чем 43 000 человек из 30 стран. Эти люди участвовали в Европейском социальном исследовании.
Оказалось, что люди, у которых есть дети, не становятся автоматически счастливее. Однако они с большей вероятностью чувствуют, что их жизнь значима и ценна.
Кроме того, связь между родительством и удовлетворённостью жизнью может быть разной в зависимости от социальных обстоятельств и национального контекста. Если рассматривать женщин с низким социально-экономическим статусом, то те, у кого есть дети, ощущают себя менее счастливыми, чем женщины без детей. При этом для женщин с более высоким социально-экономическим статусом и для мужчин в целом различия между теми, у кого есть дети и теми, у кого нет детей, минимальны.
При определённых условиях жизни (таких, которые в странах Северной Европы) родительство также может быть связано одновременно с более высокой удовлетворённостью жизнью и со смыслом в жизни. Это два главных компонента хорошей жизни.
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