Психологи выяснили, что наличие детей не делает счастливее

Кроме того, связь между родительством и удовлетворённостью жизнью может быть разной в зависимости от социальных обстоятельств и национального контекста. Если рассматривать женщин с низким социально-экономическим статусом, то те, у кого есть дети, ощущают себя менее счастливыми, чем женщины без детей. При этом для женщин с более высоким социально-экономическим статусом и для мужчин в целом различия между теми, у кого есть дети и теми, у кого нет детей, минимальны.

При определённых условиях жизни (таких, которые в странах Северной Европы) родительство также может быть связано одновременно с более высокой удовлетворённостью жизнью и со смыслом в жизни. Это два главных компонента хорошей жизни.

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