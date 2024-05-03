Психотерапевт предупредил об опасности для психического здоровья приложений для знакомств

«Хлебные крошки»

Считается, что человек бросает хлебные крошки, когда он проявляет внимание, кокетничает, чтобы заинтересовать другого человека, даже если не хочет вступать в отношения с ним. Признаки такого поведения: отсутствие ответов на сообщения в течение длительного периода времени, неопределённое общение, избегание дискуссий, связанных с чувствами. Результаты научной работы, проведённой в 2020 году, показали, что жертвы «хлебных крошек» значительно чаще испытывают чувство одиночества, беспомощности и меньшей удовлетворенности жизнью, чем те, кто пострадал от «призраков».

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