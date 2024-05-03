Психотерапевт предупредил об опасности для психического здоровья приложений для знакомств

Психотерапевт предупредил об опасности для психического здоровья приложений для знакомствБудьте начеку
«Призраки»
Это когда человек внезапно исчезает, оставляя у собеседника множество вопросов без ответа. При этом такой «признак» может продолжать следить за вами в соцсетях, то есть «находиться на орбите». Исследование 2022 года показало, что такой неожиданный разрыв отношений приводит к более сильному ощущению исключённости у человека, чем полное отвержение. Люди, которые столкнулись с этим, чаще чувствовали, что их основные потребности в принадлежности к группе, самоуважении и контроле над ситуацией находятся под угрозой. С другой стороны, «пребывание на орбите» этого человека частично защищало людей от эмоциональных последствий расставания. Правда, некоторым людям такая неопределённость в отношении человека к ним может навредить.
«Хлебные крошки»
Считается, что человек бросает хлебные крошки, когда он проявляет внимание, кокетничает, чтобы заинтересовать другого человека, даже если не хочет вступать в отношения с ним. Признаки такого поведения: отсутствие ответов на сообщения в течение длительного периода времени, неопределённое общение, избегание дискуссий, связанных с чувствами. Результаты научной работы, проведённой в 2020 году, показали, что жертвы «хлебных крошек» значительно чаще испытывают чувство одиночества, беспомощности и меньшей удовлетворенности жизнью, чем те, кто пострадал от «призраков».
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