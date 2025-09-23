Пудинг с семенами чиа оказался полезнее ленивой овсянки

Чиа-пудинг обычно представляет собой сочетание 1/4 стакана семян чиа и один стакан воды или молока. В этих крошечных семенах содержится около 8-10 г клетчатки на 1/4 стакана. Это значительно больше, чем в том же количестве овсяных хлопьев (2-3 г).

Также семена чиа - хороший источник белка. По словам Лорен Твигге, сертифицированного диетолога из Далласа, из 1/4 стакана семян вы получите 5-6 г протеина и все 9 незаменимых аминокислот. Ещё больше увеличить содержание белка можно, если добавить к ним коровье или соевое молок вместо воды.