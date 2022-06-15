Пять блюд и продуктов на ужин, которые улучшат ваше зрение

Сегодня в 14:15
2 мин.
Пять блюд и продуктов на ужин, которые улучшат ваше зрениеИх перечисляет специалист клиники Specsavers
Знали ли вы, что зрение можно улучшить при помощи одного ужина? Только нужно приготовить правильные блюда.
По словам Джайлза Эдмондса, директора по клиническим услугам из Specsavers, в состав типичного британского ужина входят некоторые продукты, благотворно влияющие на зрение. Важно при этом покупать их в свежем виде, чтобы они сохраняли необходимые питательные вещества.
- Курица. Из всех видов мяса курица считается самым полезным. Она содержит много цинка, а это вещество нужно организму для правильного использования витамина А. Благодаря всему этому у человека снижается вероятность развития возрастной дегенерации жёлтого пятна - болезни, из-за которой люди нередко теряют зрение.
- Жареная картошка. В таком блюде содержится большое количество витамина С. Если вы добавите ещё к нему сладкий картофель, то сможете получить 70 процентов суточной нормы витамина А и предотвратить развитие катаракты.
- Морковь. Благодаря входящим в её состав витаминам вы сможете защитить организм от куриной слепоты. Кроме того, в жёлтой моркови очень много лютеина, позволяющего предупредить возникновение возрастной дегенерации жёлтого пятна.
- Тёмно-зелёные овощи. Например, это капуста. Такие овощи богаты лютеином, поэтому полезны для глаз.
- Мятный соус. Если вы приготовите этот соус из свежих продуктов, то получите от его употребления максимальную пользу для организма. Мята считается хорошим источником витамина А, а он в свою очередь помогает улучшить ночное зрение и в целом здоровье глаз.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Daily Express
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: