Пять блюд и продуктов на ужин, которые улучшат ваше зрение

По словам Джайлза Эдмондса, директора по клиническим услугам из Specsavers, в состав типичного британского ужина входят некоторые продукты, благотворно влияющие на зрение. Важно при этом покупать их в свежем виде, чтобы они сохраняли необходимые питательные вещества.

Курица. Из всех видов мяса курица считается самым полезным. Она содержит много цинка, а это вещество нужно организму для правильного использования витамина А. Благодаря всему этому у человека снижается вероятность развития возрастной дегенерации жёлтого пятна - болезни, из-за которой люди нередко теряют зрение.