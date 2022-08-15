Пять действенных способов добиться ремиссии при диабете второго типа

Низкоуглеводная диета . Исследования демонстрируют, что такой вариант питания может стабилизировать сахар в крови. У людей с диабетом второго типа обычно после такой диеты снижается потребность в препаратах (особенно в инсулине), уменьшается вес. В целом люди начинают себя чувствовать лучше.

Похудение. Согласно отчёту Diabetes UK, чаще всего диабет переходит в стадию ремиссии, когда человек теряет лишние килограммы. К примеру, если вы страдаете ожирением, то в этом случае может помочь снижение веса на 15 килограммов. Правда, в любом случае перед этим вам нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Не рекомендуется худеть, если у вас здоровый вес, вам меньше 18 лет, вы беременны, кормите грудью или у вас ранее диагностировали расстройство пищевого поведения.