Пять действенных способов похудеть после Рождества

Пять действенных способов похудеть после РождестваВажно делать это правильно
Рождественские праздники - период излишеств. Но есть безопасные способы привести себя в форму после этого.
Фото: Lokmattimes.com
Руари Фэйрбэрнс, генеральный директор OneYearNoBeer (OYNB), дал несколько советов по поводу того, как сжечь лишние килограммы после праздников.
Выходите на улицу и будьте активными. Из-за малоподвижного образа жизни может появиться вздутие живота, нездоровые пищевые привычки. Но именно благодаря физической активности на свежем воздухе вы сможете очистить организм от вредных веществ и повысить уровень энергии. Кроме того, перед тренировкой обязательно сделайте разминку.
Пейте больше жидкости. Для того чтобы избежать обезвоживания, добавьте чайную ложку лимонного сока в тёплую воду. Такой напиток будет способствовать детоксикации. Ещё один полезный напиток - это зелёный чай. Если вам сложно пить восемь стаканов воды в день, то попробуйте включить в рацион продукты, содержащие много воды: арбуз, дыню, клубнику, чернику.
Выбирайте безалкогольные напитки. Вы можете выбрать безалкогольное пиво, вино и т.п. Кроме того, вам будет проще оставаться трезвым во время праздником, если вы будете за рулём.
Ешьте больше клетчатки. Она содержится в моркови, капусте, савойской капусте, фенхеле.
Откажитесь от алкоголя. Если вы бросите пить навсегда, то станете лучше спать, у вас повысится настроение, вы сможете легко привести себя в форму.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.