Пять действенных способов похудеть после Рождества

Выходите на улицу и будьте активными . Из-за малоподвижного образа жизни может появиться вздутие живота, нездоровые пищевые привычки. Но именно благодаря физической активности на свежем воздухе вы сможете очистить организм от вредных веществ и повысить уровень энергии. Кроме того, перед тренировкой обязательно сделайте разминку.

Пейте больше жидкости. Для того чтобы избежать обезвоживания, добавьте чайную ложку лимонного сока в тёплую воду. Такой напиток будет способствовать детоксикации. Ещё один полезный напиток - это зелёный чай. Если вам сложно пить восемь стаканов воды в день, то попробуйте включить в рацион продукты, содержащие много воды: арбуз, дыню, клубнику, чернику.