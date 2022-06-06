Пять действий, которые спасут вас от смерти во сне

Актёр Рэй Лиотта не так давно скончался во сне от травмы головы. Ему было 65 лет. По словам специалистов, 90 процентов неожиданных ночных смертей связаны с остановкой сердца. И вот как можно снизить риск этого.

Будьте внимательнее с лекарствами. Доктор Сумит Чуг, директор Центра сердечного ритма Cedars-Sinai, отмечает, что люди с болезнями сердца, которые принимают препараты, влияющие на мозг, имеют больше всего шансов умереть во сне. Для того чтобы снизить риск, эксперт рекомендует им обсудить эту проблему с лечащим врачом.