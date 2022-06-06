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Пять действий, которые спасут вас от смерти во сне

Нужно не забывать об этом, если хотите прожить дольше
На продолжительность жизни могут влиять множество факторов. Но иногда смерть может наступить внезапно: например, во сне. Чтобы это предотвратить, нужно помнить о нескольких правилах.
Пять действий, которые спасут вас от смерти во сне

Актёр Рэй Лиотта не так давно скончался во сне от травмы головы. Ему было 65 лет. По словам специалистов, 90 процентов неожиданных ночных смертей связаны с остановкой сердца. И вот как можно снизить риск этого.

  1. Будьте внимательнее с лекарствами. Доктор Сумит Чуг, директор Центра сердечного ритма Cedars-Sinai, отмечает, что люди с болезнями сердца, которые принимают препараты, влияющие на мозг, имеют больше всего шансов умереть во сне. Для того чтобы снизить риск, эксперт рекомендует им обсудить эту проблему с лечащим врачом.
  1. Не забывайте о симптомах апноэ во сне. Эта болезнь вызывает у людей временную остановку дыхания. Известно, что апноэ во сне может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной остановки сердца. Главным симптомом апноэ считается храп.
Пять действий, которые спасут вас от смерти во сне
  1. Не игнорируйте боль в груди. Врачи говорят, что даже лёгкий дискомфорт, сдавливание или стеснение в области грудной клетки, а также боль в челюсти, шее, плечах или спине, сбивчивое дыхание, головокружение могут свидетельствовать о сердечном приступе.
  1. Внимательно относитесь к здоровью сердца. Регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет быть в курсе состояния сердечно-сосудистой системы. Также полезным будет регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и употреблять алкоголь в умеренных количествах.
  1. Хорошо спите. Если у вас не будет регулярного полноценного сна, то вы можете заработать множество проблем со здоровьем. Например, деменцию, диабет, ожирение, болезни сердца. Учёные определили, что оптимальное количество сна для зрелых и пожилых людей - это семь часов в день. А вот если спать шесть часов или меньше, то это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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