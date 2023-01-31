Пять действий с утра, которые помогут вам быстрее похудеть

Пять действий с утра, которые помогут вам быстрее похудетьВозьмите их себе на заметку
Всего несколько утренних привычек ускорят процесс похудения, если вы станете им следовать ежедневно. Их перечислила Виктория Брэди, персональный тренер на Fyt.
Фото: Prevention
Вы можете каждый день с утра делать пять небольших вещей, но они помогут вам легче сбросить вес.
Напрягите тело и мозг. Всего 5-10 минут потратьте утром на практику осознанности и на растяжку. Это поможет вам подготовить тело к грядущему дню.
Пейте чай или воду с лимоном. Вода с лимоном поможет «разбудить» пищеварительную систему. То же самое касается лимонного или имбирного чая.
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Начните день с завтрака. Лучше всего будет съесть продукты, в которых много белка и клетчатки. Это поможет в течение дня есть меньше и дольше ощущать сытость.
Делайте упражнения. Это позволит вам ускорить сжигание жира. Особенно полезно в этом плане будет кардио натощак перед завтраком. В то же время если вы собираетесь нарастить мышечную массу, то лучше тренируйтесь попозже.
Составьте на день план питания. В этом случае вы с меньшей вероятностью съедите что-то вредное из-за голода или из-за импульсивности.
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