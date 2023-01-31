Пять действий с утра, которые помогут вам быстрее похудеть

Начните день с завтрака. Лучше всего будет съесть продукты, в которых много белка и клетчатки. Это поможет в течение дня есть меньше и дольше ощущать сытость.

Делайте упражнения. Это позволит вам ускорить сжигание жира. Особенно полезно в этом плане будет кардио натощак перед завтраком. В то же время если вы собираетесь нарастить мышечную массу, то лучше тренируйтесь попозже.