Пять действительно веских причин пропустить тренировку

Пять действительно веских причин пропустить тренировкуИногда нужно отдыхать
Для поддержания здоровья важно регулярно заниматься спортом. Однако бывают ситуации, когда перерыв сделать просто необходимо, чтобы не навредить здоровью. Эксперт перечислил пять обстоятельств, которые точно стоят того, чтобы отказаться на время от спорта.
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Тренер Джайда Капеллер рассказала, когда точно имеет смысл отдохнуть и не ходить на тренировку. Ваше тело скажет вам спасибо за это.
Вы недосыпаете. Если вы будете выполнять упражнения высокой интенсивности, то при недостатке сна вы рискуете получить травму или просто не сможете всё делать так, как надо.
Вы чувствуете себя плохо. Плохое самочувствие или ощущение, что вы вот-вот заболеете - повод пропустить тренировку.
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Вы чувствуете раздражение или физическую боль. После хорошей тренировки у вас могут немного болеть мышцы. Однако если эта проблема не исчезает долгое время или если до занятий спортом вы ощущаете боль, то лучше пропустить тренировку и отдохнуть. После занятий спортом вы должны чувствовать себя не хуже, а лучше.
Вы посещали две или более высокоинтенсивные тренировки подряд. В этом случае нужно пропустить хотя бы одну тренировку, чтобы тело успело восстановиться. Иначе у вас могут болеть мышцы и вы будете не так продуктивны.
Вы едите недостаточно. Для эффективных тренировок нужны питательные вещества и энергия. Иначе вы можете столкнуться с тошнотой, головокружением, травмой, обмороком или чем-то хуже.
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