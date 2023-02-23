Пять действительно веских причин пропустить тренировку

Вы чувствуете раздражение или физическую боль. После хорошей тренировки у вас могут немного болеть мышцы. Однако если эта проблема не исчезает долгое время или если до занятий спортом вы ощущаете боль, то лучше пропустить тренировку и отдохнуть. После занятий спортом вы должны чувствовать себя не хуже, а лучше.