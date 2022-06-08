Пять добавок, которые опасны после 50 лет

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Пять добавок, которые опасны после 50 летЛучше всего получать все необходимые вещества с пищей
Специалист в области питания Рэйчел Берман утверждает, что в идеале человек должен все витамины и минералы получать с пищей. Связано это с тем, что человеческий организм привык перерабатывать вещества природного происхождения. При этом есть добавки, которые после 50 лет принимать ни в коем случае нельзя.
Если вы хотите поддерживать в норме уровень витаминов и минералов, то вам лучше сначала пересмотреть свой рацион. Дело в том, что организм человека гораздо лучше усваивает все вещества из пищи. Также существуют пищевые добавки, которые, если вам больше 50 лет, могут навредить вашему здоровью.
- Фолиевая кислота. Учёные из Калифорнийского университета узнали, что избыток этой кислоты способен привести к дефициту витамина В12. В результате у человека может развиться анемия, неврологические нарушения.
- Гормональная терапия. Например, опасно принимать гормон роста (HGH). Проблема в том, что научных доказательств эффективности этих гормонов нет, отмечает Томас Перлз, доктор медицинских наук , доцент из Медицинской школы Бостонского университета. Кроме того, исследования демонстрируют, что из-за повышения уровня гормона роста при помощи лекарств у человека увеличивается риск развития диабета, рак, болезней сердца.
- Антивозрастные добавки. Эффективность таких средств научно не доказана.
- Витамин Е. Если переборщить с дозировкой, то, по словам диетолога Максин Смит, это может повысить риск смерти. Лучше всего получать витамин Е из орехов, тёмно-зелёных листовых овощей, семян.
- Добавки для повышения половой активности. Специалисты рекомендуют отказаться от покупки подобных препаратов, которые отпускаются без рецепта. Их безопасность и эффективность не проверена научно.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: