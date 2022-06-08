Пять добавок, которые опасны после 50 лет

Лучше всего получать все необходимые вещества с пищей

Специалист в области питания Рэйчел Берман утверждает, что в идеале человек должен все витамины и минералы получать с пищей. Связано это с тем, что человеческий организм привык перерабатывать вещества природного происхождения. При этом есть добавки, которые после 50 лет принимать ни в коем случае нельзя.