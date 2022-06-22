Пять факторов, из-за которых у вас может развиться рак поджелудочной железы

Нужно о них помнить

Выживаемость при раке поджелудочной железы довольно низкая. Поэтому важно сразу же заботиться о своём здоровье и делать всё, чтобы избежать этого заболевания. Вот какие факторы могут привести к раку.