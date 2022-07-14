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Пять главных причин, по которым у вас ухудшается память

Обратите на них особое внимание
Если вы стали замечать, что у вас иногда возникают проблемы с памятью, то это может быть одним из симптомов болезни Альцгеймера. Однако такое состояние может быть связано и с другими причинами.
Пять главных причин, по которым у вас ухудшается память

Врачи утверждают, что при старении организма далеко не всегда ухудшается память. Проблемы с памятью могут указывать как на болезнь Альгеймера, так и на другие вредные привычки и опасные состояния. Вот пять из них.

  1. Травма головы. Из-за этого может возникнуть амнезия, причём в некоторых случаях - необратимая. Кроме того, учёные обнаружили, что при травмах головы может повыситься вероятность развития старческого слабоумия в позднем возрасте. Чем больше травм человек получил, тем выше этот риск.

  2. Травматическое событие. Потеря памяти при таком событии (например, при теракте, стихийном бедствии и пр.) может быть долговременной либо кратковременной. Часто люди не могут вспомнить, что происходило перед, после или во время события.

Пять главных причин, по которым у вас ухудшается память

  1. Опухоль мозга. Нередко у тех, кто длительное время боролся с опухолью головного мозга, может возникнуть когнитивная дисфункция. Другими словами, у этих людей встречаются проблемы с вниманием, памятью, обработкой информации, исполнительными функциями (они включают, например, способность планировать, следовать инструкциям и др.).

  2. Употребление большого количества алкоголя. Недавно стало известно, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на мозг.

  3. Болезнь Альцгеймера. Потеря памяти считается основным симптомом этого заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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