Пять главных причин, по которым у вас ухудшается память

Пять главных причин, по которым у вас ухудшается памятьОбратите на них особое внимание
Врачи утверждают, что при старении организма далеко не всегда ухудшается память. Проблемы с памятью могут указывать как на болезнь Альгеймера, так и на другие вредные привычки и опасные состояния. Вот пять из них.
Травма головы. Из-за этого может возникнуть амнезия, причём в некоторых случаях - необратимая. Кроме того, учёные обнаружили, что при травмах головы может повыситься вероятность развития старческого слабоумия в позднем возрасте. Чем больше травм человек получил, тем выше этот риск.
Травматическое событие. Потеря памяти при таком событии (например, при теракте, стихийном бедствии и пр.) может быть долговременной либо кратковременной. Часто люди не могут вспомнить, что происходило перед, после или во время события.
Опухоль мозга. Нередко у тех, кто длительное время боролся с опухолью головного мозга, может возникнуть когнитивная дисфункция. Другими словами, у этих людей встречаются проблемы с вниманием, памятью, обработкой информации, исполнительными функциями (они включают, например, способность планировать, следовать инструкциям и др.).
Употребление большого количества алкоголя. Недавно стало известно, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на мозг.
Болезнь Альцгеймера. Потеря памяти считается основным симптомом этого заболевания.
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