Пять главных причин, по которым у вас ухудшается память

Обратите на них особое внимание

Если вы стали замечать, что у вас иногда возникают проблемы с памятью, то это может быть одним из симптомов болезни Альцгеймера. Однако такое состояние может быть связано и с другими причинами.