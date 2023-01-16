Пять главных признаков сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность у человека возникает, когда сердце у него становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Способствовать этому могут такие факторы, как курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя или наркотиков. Также риск развития сердечной недостаточности выше у пожилых.

Вот на какие признаки вам нужно обратить внимание, если вы подозреваете наличие у себя или у близкого сердечной недостаточности.