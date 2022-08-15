Пять лекарств, которые опасно пить перед сном

Никотиновые пластыри. Доктор Меган Н. Фриланд предупреждает, что такие пластыри способны вызвать бессонницу, если вы оставите их на ночь.

Лекарство от простуды. В безрецептурных препаратах от простуды нередко содержится псевдоэфедрин. Это вещество помогает уменьшить заложенность носа, но также может привести к бессоннице. Кроме того, псевдоэфедрин добавляют и в некоторые лекарства от аллергии.