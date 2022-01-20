Пять лучших диет для диабетиков

Пять лучших диет для диабетиковНаиболее подходящая из них - средиземноморская
Эксперты Forbes провели анализ 19 популярных диет. В результате были выбраны пять вариантов питания, которые лучше всего подходят людям, у которых диагностирован сахарный диабет.
- Средиземноморская диета. Эта диета получила максимальную оценку - 5 баллов. При таком варианте питания нужно в умеренных дозах потреблять молочные продукты, цельнозерновые, фрукты и овощи, рыбу. Также в этот список входят орехи, бобовые, оливковое масло первого холодного отжима. Отказаться необходимо от сладостей, красного мяса и мясных продуктов в целом.
Научные исследования показывают, что эта диета позволяет на 83 процента снизить вероятность возникновения диабета, при диабете второго типа - улучшить значения глюкозы натощак и гемоглобина А1С, предотвратить развитие диабета у тех, кто имеет повышенный риск заболеваний сердца.
- Диета DASH. Она получила 4 балла. В рацион рекомендуется в этом случае включать фрукты, овощи, птицу, рыбу, нежирное мясо, а также злаки. Отказаться нужно от продуктов с добавленным сахаром, с высоким уровнем насыщенных жиров, сладостей.
Такое питание поможет снизить риск возникновения диабета второго типа, будет полезным при высоком уровне холестерина и инсулинорезистентности, уменьшить общий уровень сахара и сделать минимальным уровень глюкозы у подростков с диабетом первого типа.
- Диета от Клиники Мейо (Mayo Clinic). Получила эта диета 4 балла из 5. В список разрешённых продуктов в данном случае входят цельнозерновые, овощи, постные источники белка. Исключить необходимо при этом трансжиры, сладости, продукты с добавленным сахаром.
Предполагается, что вместе с этой диетой человек будет выполнять упражнения и в целом заниматься физической активностью.
- Диета MIND. Поставили этой системе питания специалисты 4 балла. При ней можно есть ягоды, цельнозерновые, зелёные листовые овощи. Вместе с тем нужно ограничить потребление выпечки, сладостей, красного мяса, маргарина, сливочного масла.
Диета помогает уменьшить вероятность возникновения когнитивных нарушений, снизить риск смертности в целом.
- Скандинавская диета. Ей эксперты поставили 3 балла. Она включает овощи, фрукты, бобовые, яйца, рыбу. Отказаться нужно от молочных, мясных продуктов, птицы, различных десертов и сладостей.
Исследования доказывают, что такая диета снижает вероятность развития диабета второго типа, позволяет лучше справляться с ожирением, снизить количество липопротеинов низкой плотности и давление у пациентов, имеющих диабет второго типа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.