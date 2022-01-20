Пять лучших диет для диабетиков

Эксперты Forbes провели анализ 19 популярных диет. В результате были выбраны пять вариантов питания, которые лучше всего подходят людям, у которых диагностирован сахарный диабет.

Средиземноморская диета. Эта диета получила максимальную оценку - 5 баллов. При таком варианте питания нужно в умеренных дозах потреблять молочные продукты, цельнозерновые, фрукты и овощи, рыбу. Также в этот список входят орехи, бобовые, оливковое масло первого холодного отжима. Отказаться необходимо от сладостей, красного мяса и мясных продуктов в целом.

Научные исследования показывают, что эта диета позволяет на 83 процента снизить вероятность возникновения диабета, при диабете второго типа - улучшить значения глюкозы натощак и гемоглобина А1С, предотвратить развитие диабета у тех, кто имеет повышенный риск заболеваний сердца.

Диета DASH. Она получила 4 балла. В рацион рекомендуется в этом случае включать фрукты, овощи, птицу, рыбу, нежирное мясо, а также злаки. Отказаться нужно от продуктов с добавленным сахаром, с высоким уровнем насыщенных жиров, сладостей.

Такое питание поможет снизить риск возникновения диабета второго типа, будет полезным при высоком уровне холестерина и инсулинорезистентности, уменьшить общий уровень сахара и сделать минимальным уровень глюкозы у подростков с диабетом первого типа.