Пять лучших напитков для диабетиков

Они помогут поддерживать в норме уровень сахара в крови

Каждый год от сахарного диабета страдают миллионы людей в США. Из-за этого заболевания в организме может накапливаться слишком много сахара, а это может привести к проблемам со здоровьем. Однако есть несколько способов держать под контролем уровень сахара в крови.