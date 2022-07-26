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Пять лучших напитков для диабетиков

Они помогут поддерживать в норме уровень сахара в крови
Каждый год от сахарного диабета страдают миллионы людей в США. Из-за этого заболевания в организме может накапливаться слишком много сахара, а это может привести к проблемам со здоровьем. Однако есть несколько способов держать под контролем уровень сахара в крови.
Пять лучших напитков для диабетиков

Одним из вариантов контроля сахара в крови считается изменение рациона, в том числе добавление в него определённых напитков. Некоторые напитки могут даже облегчить симптомы диабета.

  1. Вода. Вообще вода является идеальным выбором для людей с диабетом, которые хотят потреблять больше жидкости. Кроме того, она позволяет поддерживать водный баланс в организме.

  2. Несладкий чай. Специалист в области питания Молли Хембри предлагает также добавить при необходимости в чай немного стевии. Также уровень кофеина в чае ниже, чем в кофе или энергетиках, поэтому у вас точно не будет проблем со сном.

Пять лучших напитков для диабетиков

  1. Чёрный кофе без кофеина. Несмотря на то что учёные пока не могут с уверенностью заявить, что кофе способствует снижению уровня глюкозы в крови или защищает от диабета, он считается безопасным напитком при сахарном диабете.

  2. Низкокалорийный сок. В идеале же нужно пить разбавленный 100-процентный (натуральный) сок без добавленного сахара. А ещё лучше будет, если вы станете вместе с соком употреблять белковые продукты, продукты, содержащие полезные жиры, или пищу, богатую клетчаткой.

  3. Смузи. Такие напитки могут идеально подходить диабетикам, если в их состав входят примерно 30 г углеводов, содержат они около 200-300 килокалорий и приготовлены с соблюдением баланса этих веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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