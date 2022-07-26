Пять лучших напитков для диабетиков

Пять лучших напитков для диабетиковОни помогут поддерживать в норме уровень сахара в крови
Одним из вариантов контроля сахара в крови считается изменение рациона, в том числе добавление в него определённых напитков. Некоторые напитки могут даже облегчить симптомы диабета.
Вода. Вообще вода является идеальным выбором для людей с диабетом, которые хотят потреблять больше жидкости. Кроме того, она позволяет поддерживать водный баланс в организме.
Несладкий чай. Специалист в области питания Молли Хембри предлагает также добавить при необходимости в чай немного стевии. Также уровень кофеина в чае ниже, чем в кофе или энергетиках, поэтому у вас точно не будет проблем со сном.
Чёрный кофе без кофеина. Несмотря на то что учёные пока не могут с уверенностью заявить, что кофе способствует снижению уровня глюкозы в крови или защищает от диабета, он считается безопасным напитком при сахарном диабете.
Низкокалорийный сок. В идеале же нужно пить разбавленный 100-процентный (натуральный) сок без добавленного сахара. А ещё лучше будет, если вы станете вместе с соком употреблять белковые продукты, продукты, содержащие полезные жиры, или пищу, богатую клетчаткой.
Смузи. Такие напитки могут идеально подходить диабетикам, если в их состав входят примерно 30 г углеводов, содержат они около 200-300 килокалорий и приготовлены с соблюдением баланса этих веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.