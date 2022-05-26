Пять лучших перекусов для снижения сахара в крови

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Пять лучших перекусов для снижения сахара в кровиОни будут особенно полезны для диабетиков
Если у вас преддиабет, диабет или другое состояние, при котором важно следить за уровнем глюкозы в организме, то вы наверняка задумывались о безопасных для здоровья закусках. О некоторых из них рассказало издание Eat This, Not That!
При диабете и многих других заболеваниях важно контролировать уровень сахара в крови. Член совета медицинских экспертов Молли Хембри перечислила пять вариантов закусок, которые точно не навредят здоровью. Содержат такие блюда много клетчатки, а также белки и углеводы.
- Арахисовое масло с ломтиками яблока. Яблоко служит источником углеводов для организма, а арахисовое масло - белков. Кроме того, в яблоке среднего размера содержится 4,8 грамма клетчатки, благодаря чему пища переваривается медленнее и уровень сахара в крови тоже повышается не так быстро. Присутствуют в яблоках и полифенолы, которые способствуют выделению инсулина поджелудочной железой. Именно поэтому клетки организма в итоге лучше поглощают сахар.
- Творог с персиками. В твороге много белка, а вместе с персиком он помогает получить больше клетчатки и стабилизировать сахар в крови. Также персики - это фрукты, имеющие низкий гликемический индекс. Это означает, что они медленно повышают уровень глюкозы в крови после их употребления.
- Хумус и морковь. В моркови есть крахмал и мало углеводов. Это значит, что сильного влияния на сахар в крови такой овощ не оказывает. Хумус же обеспечит организм белком и (благодаря нуту) полезными жирами. Подобные жиры замедляют усвоение углеводов, поэтому глюкоза поступает в кровь не так быстро. Также благодаря исследованию, опубликованному в издании Nutrition Journal, стало известно, что после употребления белого хлеба в крови оказывается в четыре раза больше сахара, чем после порции хумуса.
- Йогурт с черникой. Важно при этом выбирать простой обезжиренный или греческий йогурт. Как отмечает Healthline, частично польза подобного йогурта для снижения сахара объясняется наличием в нём пробиотиков. Эти вещества повышают способность организма усваивать продукты, которые содержат глюкозу. Черника при добавлении к йогурту окажет положительный эффект благодаря антиоксидантам и клетчатке.
- Апельсины с миндалём. Апельсин тоже обладает низким гликемическим индексом. При этом в нём много клетчатки. В миндале же содержится клетчатка с белками и полезными жирами. Исследование 2011 года продемонстрировало, что люди, которые употребляют 60 граммов (0,46 одной чашки) миндаля в день в течение 12 недель, имеют более низкий уровень инсулина натощак, а также сахара в крови натощак.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: