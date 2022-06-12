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Пять лучших пищевых привычек для мужчин 50+

Они помогут избежать серьёзных заболеваний
После 50 лет у мужчин повышается вероятность развития диабета второго типа, гипертонии, болезней сердца, рака толстой кишки и рак предстательной железы. Чтобы предотвратить это, нужно немного изменить рацион.
Пять лучших пищевых привычек для мужчин 50+

Клиника Gastro MD опубликовала отчёт, где специалисты перечислили пять лучших привычек, связанных с питанием, для мужчин старше 50 лет. Они помогут поддерживать здоровье в хорошем состоянии.

  1. Есть больше овощей. Gastro MD отмечает, что польза овощей для организма заключается в большом количестве фитохимических веществ, которые помогают улучшить состояние клеток и предотвратить повреждение ДНК. Также оранжевые овощи способны благодаря бета-каротину, лютеину и витамину С снизить вероятность увеличения простаты.
  1. Ограничить потребление красного мяса. Употреблять такое мясо нужно в умеренных количествах, иначе оно может способствовать возникновению проблем со здоровьем после 50 лет. Эксперты из Gastro MD подчёркивают, что у мужчин, которые потребляют много жира, в особенности из красного мяса, а также животного жира, чаще сталкиваются с раком простаты. Из более здоровых продуктов на замену красному мясу специалисты рекомендуют рыбу, курицу, индейку, орехи, бобовые.
Пять лучших пищевых привычек для мужчин 50+
  1. Уменьшить количество выпитого алкоголя. При регулярном употреблении спиртного или при употреблении больших доз алкогольных напитков можно повредить печень и снизить уровень гормона тестостерона. Любой алкоголь может нанести вред здоровью в будущем. Кроме того, он содержит много калорий, обезвоживает организм, повышает вероятность развития рака печени, толстой кишки, предстательной железы.
  1. Пить много воды. Если каждый день вы будете пить достаточное количество воды, то ваше давление и температура тела придут в норму, у вас улучшится пищеварение, вы избавитесь от бактерий в мочевом пузыре.
  1. Употреблять много фруктов. Фрукты дают возможность получить много витаминов, клетчатки, антиоксидантов, питательных веществ. Благодаря этому вы укрепите иммунитет и улучшите пищеварение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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