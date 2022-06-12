Пять лучших пищевых привычек для мужчин 50+

Они помогут избежать серьёзных заболеваний

После 50 лет у мужчин повышается вероятность развития диабета второго типа, гипертонии, болезней сердца, рака толстой кишки и рак предстательной железы. Чтобы предотвратить это, нужно немного изменить рацион.