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Пять лучших пищевых привычек для мужчин 50+Они помогут избежать серьёзных заболеваний
После 50 лет у мужчин повышается вероятность развития диабета второго типа, гипертонии, болезней сердца, рака толстой кишки и рак предстательной железы. Чтобы предотвратить это, нужно немного изменить рацион.
Клиника Gastro MD опубликовала отчёт, где специалисты перечислили пять лучших привычек, связанных с питанием, для мужчин старше 50 лет. Они помогут поддерживать здоровье в хорошем состоянии.
- Есть больше овощей. Gastro MD отмечает, что польза овощей для организма заключается в большом количестве фитохимических веществ, которые помогают улучшить состояние клеток и предотвратить повреждение ДНК. Также оранжевые овощи способны благодаря бета-каротину, лютеину и витамину С снизить вероятность увеличения простаты.
- Ограничить потребление красного мяса. Употреблять такое мясо нужно в умеренных количествах, иначе оно может способствовать возникновению проблем со здоровьем после 50 лет. Эксперты из Gastro MD подчёркивают, что у мужчин, которые потребляют много жира, в особенности из красного мяса, а также животного жира, чаще сталкиваются с раком простаты. Из более здоровых продуктов на замену красному мясу специалисты рекомендуют рыбу, курицу, индейку, орехи, бобовые.
- Уменьшить количество выпитого алкоголя. При регулярном употреблении спиртного или при употреблении больших доз алкогольных напитков можно повредить печень и снизить уровень гормона тестостерона. Любой алкоголь может нанести вред здоровью в будущем. Кроме того, он содержит много калорий, обезвоживает организм, повышает вероятность развития рака печени, толстой кишки, предстательной железы.
- Пить много воды. Если каждый день вы будете пить достаточное количество воды, то ваше давление и температура тела придут в норму, у вас улучшится пищеварение, вы избавитесь от бактерий в мочевом пузыре.
- Употреблять много фруктов. Фрукты дают возможность получить много витаминов, клетчатки, антиоксидантов, питательных веществ. Благодаря этому вы укрепите иммунитет и улучшите пищеварение.
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