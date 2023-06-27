Пять лучших продуктов, благодаря которым вы похудеете

Пять лучших продуктов, благодаря которым вы похудеетеОни помогут ещё быстрее сжечь жир
Один из способов похудеть - немного изменить свой рацион. Для этого можно добавить в список продуктов такие, которые активизируют определённый тип жира - бурый жир. Он, как известно, способствует снижению веса.
По словам Гарвардской медицинской школы, бурый жир - это вид жира, который стимулируется более низкими температурами. Главная роль этого жира состоит в выработке тепла для регулирования температуры тела. Достигается это за счёт сжигания жира в организме.
Эксперты Nutrition Twins перечислили пять продуктов, которые стимулируют бурый жир.
Острый красный перец. В нём содержится капсаицин, который ускоряет сжигание жира и увеличивает расход энергии, помогает сжечь жир на животе. Также считается, что такой перец способствует работе бурого жира.
Зелёный чай. Научно доказано, что он помогает сжигать больше калорий, так как в нём много катехина, эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG), кофеина. Ещё некоторые исследования показывают, что зелёный чай увеличивает количество бурого жира в организме.
Куркума. В её состав входит куркумин. Научные работы показывают, что он может помочь со снижением веса, уменьшением жировых отложений, окружности талии и бёдер. Также исследования демонстрируют, что куркумин увеличивает расход калорий, термогенез, количество бурого жира. Но в этих исследованиях использовались высокие дозы куркумина, поскольку он усваивается организмом не очень хорошо.
Перечная мята. Доказано, что длительное употребление ментола увеличивает уровень бурого жира, расход калорий, предотвращает увеличение веса из-за рациона с высоким содержанием жиров, изменяет чувствительность к инсулину.
Рыба. Жирные кислоты омега-3 помогут вам бороться с лишним весом. Содержатся они в жирной рыбе.
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