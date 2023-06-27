Пять лучших продуктов, благодаря которым вы похудеете

По словам Гарвардской медицинской школы, бурый жир - это вид жира, который стимулируется более низкими температурами. Главная роль этого жира состоит в выработке тепла для регулирования температуры тела. Достигается это за счёт сжигания жира в организме.

Эксперты Nutrition Twins перечислили пять продуктов, которые стимулируют бурый жир.

Острый красный перец. В нём содержится капсаицин, который ускоряет сжигание жира и увеличивает расход энергии, помогает сжечь жир на животе. Также считается, что такой перец способствует работе бурого жира.

Зелёный чай. Научно доказано, что он помогает сжигать больше калорий, так как в нём много катехина, эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG), кофеина. Ещё некоторые исследования показывают, что зелёный чай увеличивает количество бурого жира в организме.