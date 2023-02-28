Пять лучших видов мяса, в которых мало холестерина

Всего существует две разновидности холестерина. Это тот, который находится в пище, а также тот, который перемещается по телу (то есть «холестерин крови», который включает в себя «хороший» и «плохой» тип).

Организму в любом случае требуется определённое количество холестерина, так как он участвует в строительстве клеток. Но если уровень холестерина будет слишком высоким, то это может привести к осложнениям. Например, к развитию болезней сердца, к атеросклерозу, к образованию тромбов, инфаркту, инсульту.

На уровень холестерина в организме человека могут оказывать влияние многие факторы. Это генетика, возраст, физическая активность, диета. При этом, по словам экспертов, основные причины высокого уровня холестерина в крови - это насыщенные жиры и трансжиры. Поэтому переход на продукты с низким содержанием насыщенных жиров может помочь решить проблему.

Вот в каких разновидностях мяса содержится мало насыщенных жиров и мало холестерина.