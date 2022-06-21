Пять лучших ягод и фруктов с противовоспалительным эффектом

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Пять лучших ягод и фруктов с противовоспалительным эффектомОни помогут уменьшить хроническое воспаление в организме
Существуют несколько разновидностей воспаления. Это острое и хроническое. Острое длится лишь некоторое время, а хроническое связано с неспособностью организма нормально функционировать. Последнее также может привести к таким болезням, как диабет второго типа, метаболический синдром, рак, ожирение, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания. К счастью, есть продукты, облегчающие подобное состояние.
Один из способов защититься от развития воспаления - это правильное питание. Необходимо при этом употреблять много фруктов и овощей, семян, орехов, бобовых (горох, фасоль), цельнозерновых продуктов, а также две порции рыбы в неделю.
Вот пять продуктов растительного происхождения, которые лучше всего помогут вам справиться с воспалением.
- Клюква. В ней много соединений, связанных с антиоксидантной активностью. Одно из таких веществ - кверцетин. Он помогает уменьшить воспаление, защищает от рака, препятствует накоплению жира в артериях.
- Апельсины. В них есть гесперетин, который защищает от воспаления, способствующего развитию рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза.
- Черника. Благодаря противовоспалительному действию эта ягода снижает резистентность к инсулину. Это значит, что черника может защитить от диабета второго типа.
- Грейпфрут. Соединение нарингин, входящее в состав этого продукта, подавляет воспалительные реакции. Это было доказано в ходе исследования, опубликованного в издании Bioscience Reports.
- Клубника. В ней вы найдёте эллаговую кислоту, которая снижает риск рака, а также обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: