Пять лучших ягод и фруктов с противовоспалительным эффектом

Один из способов защититься от развития воспаления - это правильное питание. Необходимо при этом употреблять много фруктов и овощей, семян, орехов, бобовых (горох, фасоль), цельнозерновых продуктов, а также две порции рыбы в неделю.

Вот пять продуктов растительного происхождения, которые лучше всего помогут вам справиться с воспалением.

Клюква. В ней много соединений, связанных с антиоксидантной активностью. Одно из таких веществ - кверцетин. Он помогает уменьшить воспаление, защищает от рака, препятствует накоплению жира в артериях.