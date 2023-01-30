Пять мифов о здоровом питании, в которые вы до сих пор веритеБудьте внимательны при выборе диеты
В интернете о здоровом питании можно найти очень много информации. Однако далеко не вся она правдива. Поэтому важно соблюдать осторожность, иначе можно навредить организму.
Фото: Help Guide
Эти пять утверждений о здоровом рационе можно услышать часто. Однако они - ложные.
Вегетарианство - самое здоровое питание. На самом деле ограничивать себя в некоторых продуктах довольно опасно. Например, полностью отказываться от яиц, молочных продуктов и т.п. Вы можете столкнуться с дефицитом различных веществ, а потом - с дистрофией. Особенно высок риск для детей и для пожилых людей. Помимо этого, вегетарианство может привести к ослабленному иммунитету, анемии, замедленной реакции, повреждении слизистой желудочно-кишечного тракта. Вообще чаще всего вегетарианство приносит организму больше вреда, а не пользы.
Ююба помогает при малокровии. Такие китайские финики на самом деле содержат слишком мало железа, чтобы вылечить анемию. Так, в 100 г этих продуктов - всего лишь 2-3 мг железа. Помимо поэтому, в подобных финиках много сахара, поэтому риск ожирения при их употреблении тоже увеличивается.
Peggy Greb, USDA ARS
При умеренном потреблении алкоголя можно защититься от болезней сердца. В действительности алкогольные напитки опасны, причём для женщин - больше, чем для мужчин. Согласно исследованию, опубликованному в Lancet, даже если употреблять умеренное количество спиртного, это всё равно может повысить риск развития рака (рак печени, лёгких, молочной железы, кишечника, гортани, пищевода и др.). И заснуть алкоголь тоже совсем не помогает.
Из-за яиц повышается уровень холестерина. У яиц высокая пищевая ценность, а ещё в них много качественного белка. Да, холестерин в них тоже есть, но находится он в основном в желтке, причём его гораздо меньше, чем в других источниках холестерина. Только одно яйцо в день будет, наоборот, полезным для здоровья.
Чтобы улучшить пищеварение, нужно после пищи есть фрукты. Дело в том, что в фруктах и так много сахара. Поэтому вы можете только набрать вес, если постоянно будете их употреблять после еды.
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