Пять мифов о здоровом питании, в которые вы до сих пор верите

При умеренном потреблении алкоголя можно защититься от болезней сердца. В действительности алкогольные напитки опасны, причём для женщин - больше, чем для мужчин. Согласно исследованию, опубликованному в Lancet, даже если употреблять умеренное количество спиртного, это всё равно может повысить риск развития рака (рак печени, лёгких, молочной железы, кишечника, гортани, пищевода и др.). И заснуть алкоголь тоже совсем не помогает.

Из-за яиц повышается уровень холестерина. У яиц высокая пищевая ценность, а ещё в них много качественного белка. Да, холестерин в них тоже есть, но находится он в основном в желтке, причём его гораздо меньше, чем в других источниках холестерина. Только одно яйцо в день будет, наоборот, полезным для здоровья.