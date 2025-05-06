Пять минут, если вы новичок: как долго можно находиться в сауне

Если вы новичок и идёте в сауну не после тренировки, то начните с 5 минут за раз. При последующих посещениях увеличивайте постепенно количество времени, которое проводите в сауне, и пейте много воды после этого. Избегайте хождения в сауну после тренировки, пока у вас не будет достаточно опыта посещения таких бань.

Если вы ходите в сауну регулярно и не после тренировок, то можете оставаться там до 20 минут за один раз. Однако прислушивайтесь к своему организму и следите за признаками обезвоживания или другими проблемами со здоровьем. Пейте много воды после того, как выйдете из сауны.