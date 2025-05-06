Пять минут, если вы новичок: как долго можно находиться в сауне

Пять минут, если вы новичок: как долго можно находиться в саунеОб этом важно знать
Если вы новичок и идёте в сауну не после тренировки, то начните с 5 минут за раз. При последующих посещениях увеличивайте постепенно количество времени, которое проводите в сауне, и пейте много воды после этого. Избегайте хождения в сауну после тренировки, пока у вас не будет достаточно опыта посещения таких бань.
Если вы ходите в сауну регулярно и не после тренировок, то можете оставаться там до 20 минут за один раз. Однако прислушивайтесь к своему организму и следите за признаками обезвоживания или другими проблемами со здоровьем. Пейте много воды после того, как выйдете из сауны.
При регулярном посещении сауны после тренировки можете тоже оставаться там до 20 минут. Но только после заминки, направленной на нормализацию сердечного ритма. Если заметите головокружение и другие проблемы со здоровьем, то сделайте перерыв и выйдите из сауны.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.