Пять напитков, которые могут привести к инфаркту

Инфаркт происходит, когда приток крови к сердцу блокируется. Причиной этому может послужить, прежде всего, накопление жира, в том числе «плохого» холестерина, то есть атеросклероз. Сердечный приступ нередко возникает в результате ишемической болезни сердца.

Специалисты отмечают, что 1 из 5 инфарктов проходят бессимптомно. Это значит, что примерно 20 процентов людей, которые столкнулись с сердечным приступом, даже не узнают о том, что он у них был. Однако последствия этого могут быть опасными для здоровья.

Вот какие напитки могут спровоцировать сердечный приступ.