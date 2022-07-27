Пять напитков, которые снизят давление

Гранатовый сок . В его состав входит много калия и антиоксидантов. Исследования демонстрируют, что если регулярно пить этот сок, то можно понизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Низкокалорийное молоко. Исследование 2006 года показало, что у тех, кто употреблял более трёх порций молочных продуктов в день, риск развития гипертонии был ниже на 36 процентов по сравнению с теми, кто ел лишь полпорции в сутки. Причём у тех, кто выбирал обезжиренные продукты, вероятность возникновения повышенного давления была ещё ниже. Согласно другому исследованию, проведённому в 2018 году, большое количество нежирного молока помогает снизить показатели систолического и диастолического давления.