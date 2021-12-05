Пять напитков, способствующих похудению

Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то нужно следить за тем, какие продукты входят в ваш ежедневный рацион. Существует и ещё один способ - за завтраком обратиться к одному из представленных ниже напитков. Все они позволяют ускорить метаболизм и таким образом быстрее снизить вес.

Кофе. Если хотите похудеть, то лучше отказаться от добавления в этот напиток молока и сахара. Кроме того, специалисты рекомендуют пить до двух чашек кофе в день, чтобы избежать бессонницы, обезвоживания, вздутия живота.