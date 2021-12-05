Пять напитков, способствующих похудению

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:42
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Пять напитков, способствующих похудениюИх рекомендуют пить утром
Некоторые напитки, если начать с них утро, помогут ускорить обмен веществ. А это, в свою очередь, позволит быстрее сбросить вес. Подробнее - в материале арабского издания Al Arabiya.
Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то нужно следить за тем, какие продукты входят в ваш ежедневный рацион. Существует и ещё один способ - за завтраком обратиться к одному из представленных ниже напитков. Все они позволяют ускорить метаболизм и таким образом быстрее снизить вес.
- Кофе. Если хотите похудеть, то лучше отказаться от добавления в этот напиток молока и сахара. Кроме того, специалисты рекомендуют пить до двух чашек кофе в день, чтобы избежать бессонницы, обезвоживания, вздутия живота.
- Зелёный чай. Научные труды доказывают, что такой чай способен ускорить сжигание жира и повысить производительность при физических нагрузках. Также можно применять и травяные напитки: чай из гибискуса или улуна.
- Вода. В воду можно также добавить мяту, различные специи, лимон. Эти ингредиенты способствуют избавлению от жира.
- Фруктовый или овощной сок. Эксперты советуют готовить фреш, где будут смешаны фрукты и овощи. Также утренний стакан сока позволит ускорить процесс похудения и продлить ощущение сытости.
- Смузи. Стакан такого напитка с добавлением орехов и фруктов может быть полноценным завтраком. Человек таким образом получает все нужные питательные вещества.
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Источник: ИноСМИ