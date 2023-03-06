Пять необычных лайфхаков, которые помогут уснуть

Как отметила Сьюзи Сойер из Alive, многие люди страдают от недостатка сна. Если плохо спать регулярно, то можно столкнуться с такими серьёзными медицинскими проблемами, как ожирение, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Всё это может сократить жизнь.

Вот какие пять необычных методов в этом случае вам помогут.