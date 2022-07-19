Пять неожиданных свойств томатного сока

Помните о них, когда будете покупать этот напиток

Томаты можно употреблять в свежем или вяленом виде, а также замораживать. Можно сделать из них и сок. Причём исследования показывают, что томатный сок содержит антиоксидант ликопин, который помогает защититься от болезней сердца и рака. Об этих и других преимуществах такого сока рассказали учёные.