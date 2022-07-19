Пять неожиданных свойств томатного сока

Пять неожиданных свойств томатного сокаПомните о них, когда будете покупать этот напиток
Сок из томатов проходит более тщательную обработку, поэтому в нём содержится больше ингредиентов, чем в свежих помидорах. Вот к каким последствиям вы должны быть готовы при покупке этого сока.
У вас может усилиться изжога. Дело в том, что симптомы кислотного рефлюкса могут появиться или усугубиться, если человек будет употреблять слишком много жира, шоколада, мяты, кофеина, алкоголя, острых или кислых (в том числе томатного сока) продуктов.
Вы получите больше витамина С. Большая часть томатных соков содержит много витамина С (обычно это указывают на этикетке). При этом важно знать, что в день нужно получать не более 90 миллиграммов этого витамина, а многие такие соки содержат в 200 миллилитрах - 70-110 миллиграммов витамина С.
В вашем организме сильно повысится уровень натрия. Скорее всего, в вашем стакане сока (200 миллилитров) - примерно 630 миллиграммов натрия, а это много. Однако в продаже бывают и такие варианты томатного сока, где соли не так много. Эксперты советуют в день потреблять около 600 миллиграммов натрия.
Вы получите необходимую порцию овощей. Другими словами, натуральный (100-процентный) сок действительно может заменить свежие овощи. Но в день диетологи рекомендуют потреблять не больше одной такой порции.
Вы улучшите состояние простаты. Метаанализ 2015 года и систематический обзор 2017 года показали, что антиоксидант ликопин (а он входит в состав красных и розовых фруктов и овощей, включая томаты) может быть связан со снижением заболеваемости таким видом рака, как рак простаты.
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