Пять ночных привычек, из-за которых вы накапливаете жир на животе

Кофеин. Чашка кофе, выпитая слишком поздно днём, может вам помешать заснуть ночью. В одном исследовании отмечается, что кофеин, употребляемый за шесть часов до сна, может нарушить спокойный ночной сон. И это относится также к набору веса, так как недостаток сна связан с высоким уровнем гормона грелина, который вызывает чувство голода.

Не ложиться спать допоздна и смотреть телевизор. Увлечение сериалами и фильмами может привести к перееданию. Исследование показывают, что просмотр телевизора связан с плохим питанием и большим количеством потребляемых калорий. Также во время рекламы у вас может возникнуть желание перекусить чем-нибудь нездоровым.

Есть перед самым отходом ко сну. В идеале последний приём пищи за день должен быть за три или более часов до того, как вы ляжете спать. Во время сна организм работает над восстановлением тела, и если в это время в кишечнике есть пища, то ему приходятся сосредотачиваться на переваривании еды. Закончиться это может появлением жира на животе.

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