Пять ночных привычек, из-за которых вы накапливаете жир на животе

Пять ночных привычек, из-за которых вы накапливаете жир на животеПересмотрите свою подготовку ко сну
The Nutrition Twins Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос рассказали, какие ритуалы перед сном приведут к накоплению жира на животе.
Откажитесь от этих ночных и вечерних привычек, чтобы не набрать вес.
Пить перед сном стакан молока. В таком напитке много триптофана, который помогает расслабиться и почувствовать себя лучше. Однако в то же время молоко слишком калорийно. Даже если оно обезжиренное.
Пролистывать ленту в соцсетях перед сном. Синий цвет, исходящий от экранов компьютеров, смартфонов, препятствует выработке гормона сна мелатонина, нарушает циркадный ритм и не даёт хорошо спать ночью. А когда вы плохо спите, то организм будет требовать больше энергии, то есть сахара. Также недостаточное количество гормона сна влияет на обмен веществ.
Кофеин. Чашка кофе, выпитая слишком поздно днём, может вам помешать заснуть ночью. В одном исследовании отмечается, что кофеин, употребляемый за шесть часов до сна, может нарушить спокойный ночной сон. И это относится также к набору веса, так как недостаток сна связан с высоким уровнем гормона грелина, который вызывает чувство голода.
Не ложиться спать допоздна и смотреть телевизор. Увлечение сериалами и фильмами может привести к перееданию. Исследование показывают, что просмотр телевизора связан с плохим питанием и большим количеством потребляемых калорий. Также во время рекламы у вас может возникнуть желание перекусить чем-нибудь нездоровым.
Есть перед самым отходом ко сну. В идеале последний приём пищи за день должен быть за три или более часов до того, как вы ляжете спать. Во время сна организм работает над восстановлением тела, и если в это время в кишечнике есть пища, то ему приходятся сосредотачиваться на переваривании еды. Закончиться это может появлением жира на животе.
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