Фитнес и здоровье
10:38, 21 мая 2023
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Пять ночных привычек, из-за которых вы накапливаете жир на животе

Пересмотрите свою подготовку ко сну

The Nutrition Twins Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос рассказали, какие ритуалы перед сном приведут к накоплению жира на животе.

Откажитесь от этих ночных и вечерних привычек, чтобы не набрать вес.

Пить перед сном стакан молока. В таком напитке много триптофана, который помогает расслабиться и почувствовать себя лучше. Однако в то же время молоко слишком калорийно. Даже если оно обезжиренное.

Пролистывать ленту в соцсетях перед сном. Синий цвет, исходящий от экранов компьютеров, смартфонов, препятствует выработке гормона сна мелатонина, нарушает циркадный ритм и не даёт хорошо спать ночью. А когда вы плохо спите, то организм будет требовать больше энергии, то есть сахара. Также недостаточное количество гормона сна влияет на обмен веществ.

Пять ночных привычек, из-за которых вы накапливаете жир на животе

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Кофеин. Чашка кофе, выпитая слишком поздно днём, может вам помешать заснуть ночью. В одном исследовании отмечается, что кофеин, употребляемый за шесть часов до сна, может нарушить спокойный ночной сон. И это относится также к набору веса, так как недостаток сна связан с высоким уровнем гормона грелина, который вызывает чувство голода.

Не ложиться спать допоздна и смотреть телевизор. Увлечение сериалами и фильмами может привести к перееданию. Исследование показывают, что просмотр телевизора связан с плохим питанием и большим количеством потребляемых калорий. Также во время рекламы у вас может возникнуть желание перекусить чем-нибудь нездоровым.

Есть перед самым отходом ко сну. В идеале последний приём пищи за день должен быть за три или более часов до того, как вы ляжете спать. Во время сна организм работает над восстановлением тела, и если в это время в кишечнике есть пища, то ему приходятся сосредотачиваться на переваривании еды. Закончиться это может появлением жира на животе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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