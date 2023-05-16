Пять ошибок при стирке постельного белья

Эксперт по уборке Кэтлин Белл назвала пять самых распространённых ошибок, которые возникают при стирке белья.

Стирать простыни только тогда, когда они явно грязные. Это может привести к тому, что на белье будут накапливаться микробы, пот, грязь, пыль и т.п. Это может в итоге плохо сказаться на здоровье. По словам экспертов, простыни нужно стирать каждую неделю. Но не обязательно делать это постоянно в горячей воде. Стирать простыни при температуре 60 градусов Цельсия нужно только один раз в месяц.

Стирка постельного белья с одеждой и полотенцами. В результате сама стирка может оказаться неэффективной. Связано это с тем, что разные материалы требуют при стирке разной температуры. Лучше вообще выделять специальный день для стирки именно простыней. Хлопок, вискозу, нейлон нужно стирать при температуре около 30 градусов Цельсия, лён, шифон, шёлк - при температуре 20 градусов Цельсия.