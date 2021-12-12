Пять основных симптомов штамма «омикрон»: перечисляет российский врач

Они сейчас наблюдаются у некоторых заражённых вирусом пациентов

По словам практикующего врача Антона Ершова, в его клинике сейчас лечатся несколько пациентов с одинаковыми симптомами, которые при этом не похожи на признаки других разновидностей коронавируса. Об этом медик рассказал «Лайфу».