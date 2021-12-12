Пять основных симптомов штамма «омикрон»: перечисляет российский врач

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Пять основных симптомов штамма «омикрон»: перечисляет российский врачОни сейчас наблюдаются у некоторых заражённых вирусом пациентов
По словам практикующего врача Антона Ершова, в его клинике сейчас лечатся несколько пациентов с одинаковыми симптомами, которые при этом не похожи на признаки других разновидностей коронавируса. Об этом медик рассказал «Лайфу».
Как отмечает врач Антон Ершов, у пациентов, заражённых новым штаммом, встречаются пять симптомов.
- Сильный озноб. По словам медика, пациенты мучаются от сильнейшего озноба: «Озноб прямо очень сильный, вплоть до трясучки, настолько, что люди буквально выжимали свои футболки, ложились под одеяло — и с них прямо текло».
- Низкий уровень С-реактивного белка. Его уровень схож с тем, что встречается при несерьёзном ОРВИ, то есть 10 и меньше. Обычно при коронавирусной инфекции этот белок находился на уровне 30-40, 50-60.
- Очень сильная боль в горле. С самого начала у пациентов горло болело так сильно, что больно было глотать. Врач замечает: это свидетельствует о том, что вирус не стремится попасть в лёгкие, то есть инфекция уже превращается «в обычное сезонное ОРВИ».
- Отсутствие кашля. Боль в горле в итоге так и не перешла в кашель, и это, по словам Антона Ершова, очень хорошо.
- Быстрое излечение от болезни. Максимальный срок - 3-4 дня вместо 10-15 дней, как было раньше. Получается, что для иммунной системы новый штамм не является чем-то тяжёлым.
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Источник: Лайф