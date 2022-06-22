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Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареете

Лучше от них совсем отказаться
От ежедневного рациона зависит то, как вы будете выглядеть. Например, если вы употребляете много углеводов и насыщенных жиров, то это лишь ускорит процесс старения. Влияют на внешний вид и привычки, связанные с определёнными напитками.
Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареете

Если вы будете обращать внимание на то, какие напитки вы употребляете в течение дня, то это поможет вам избежать появления ранних признаков старения. Диетологи выделили пять худших питьевых привычек, которые сделают вас старше.

  1. Пить газировку каждый день. Известно, что это может привести к проблемам со здоровьем. Причём возникают они из-за сахара. Из-за него человек может набрать лишние килограммы, также у него начинает вырабатываться больше «плохого» холестерина, а это повышает риск развития болезней сердца. Кроме того, организм из-за большого количества сахара быстрее стареет, всё это может в результате привести к развитию ревматоидного артрита и волчанки.

  2. Пить много сока. В нём на самом деле очень много добавленного сахара, который ускоряет старение. В качестве альтернативы диетолог Эдибель Квинтеро предлагает выпивать воду с дольками лимона, клубники, с мятой, различными фруктами.

Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареете

  1. Употреблять много напитков с искусственными подсластителями. Диетические напитки тоже могут навредить здоровью. Исследования показывают, что при их употреблении люди в итоге начинают есть более калорийную пищу. Также результаты экспериментов, которые проводились на животных, демонстрируют, что заменитель сахара сукралоза может негативно влиять на кишечную флору, а от состояния последней зависит здоровье кожи.

  2. Пить много алкоголя. Злоупотребление спиртными напитками имеет много не самых приятных последствий. Среди них - повышенный риск нечастных случаев, развитие онкологических заболеваний, болезней печени. У женщин при употреблении больших доз алкоголя могут ухудшиться симптомы гипертонии, диабета, остеопороза.

  3. Не получать достаточное количество воды. Всё дело в том, что именно благодаря воде происходит множество метаболических реакций в организме и нормально функционируют все ткани и органы.

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