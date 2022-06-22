Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареете

Пить газировку каждый день. Известно, что это может привести к проблемам со здоровьем. Причём возникают они из-за сахара. Из-за него человек может набрать лишние килограммы, также у него начинает вырабатываться больше «плохого» холестерина, а это повышает риск развития болезней сердца. Кроме того, организм из-за большого количества сахара быстрее стареет, всё это может в результате привести к развитию ревматоидного артрита и волчанки.