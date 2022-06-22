Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареете

Пять питьевых привычек, из-за которых вы быстрее постареетеЛучше от них совсем отказаться
Если вы будете обращать внимание на то, какие напитки вы употребляете в течение дня, то это поможет вам избежать появления ранних признаков старения. Диетологи выделили пять худших питьевых привычек, которые сделают вас старше.
Пить газировку каждый день. Известно, что это может привести к проблемам со здоровьем. Причём возникают они из-за сахара. Из-за него человек может набрать лишние килограммы, также у него начинает вырабатываться больше «плохого» холестерина, а это повышает риск развития болезней сердца. Кроме того, организм из-за большого количества сахара быстрее стареет, всё это может в результате привести к развитию ревматоидного артрита и волчанки.
Пить много сока. В нём на самом деле очень много добавленного сахара, который ускоряет старение. В качестве альтернативы диетолог Эдибель Квинтеро предлагает выпивать воду с дольками лимона, клубники, с мятой, различными фруктами.
Употреблять много напитков с искусственными подсластителями. Диетические напитки тоже могут навредить здоровью. Исследования показывают, что при их употреблении люди в итоге начинают есть более калорийную пищу. Также результаты экспериментов, которые проводились на животных, демонстрируют, что заменитель сахара сукралоза может негативно влиять на кишечную флору, а от состояния последней зависит здоровье кожи.
Пить много алкоголя. Злоупотребление спиртными напитками имеет много не самых приятных последствий. Среди них - повышенный риск нечастных случаев, развитие онкологических заболеваний, болезней печени. У женщин при употреблении больших доз алкоголя могут ухудшиться симптомы гипертонии, диабета, остеопороза.
Не получать достаточное количество воды. Всё дело в том, что именно благодаря воде происходит множество метаболических реакций в организме и нормально функционируют все ткани и органы.