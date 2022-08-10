Пять питьевых привычек, которые замедлят обмен веществ, если вам больше 50 лет

Пять питьевых привычек, которые замедлят обмен веществ, если вам больше 50 летЛучше от этих привычек отказаться
Если вам уже за 50 лет и вы хотите поддерживать метаболизм (обмен веществ) в норме, то обратите внимание на привычки, описанные ниже. По возможности постарайтесь от них отказаться.
Пить недостаточное количество жидкости. Научные данные показывают, что потребление воды связано с метаболизмом глюкозы. При этом важно употреблять правильные напитки. Это может быть не только вода, но и такие напитки, в состав которых входят электролиты, а также такие, в которых не слишком много кофеина и сахара.
Употреблять слишком много алкогольных напитков. Спиртные напитки могут негативно повлиять на усвоение организмом некоторых питательных веществ, в том числе и тех, которые связаны с обменом веществ. Также из-за «пустых» калорий в алкоголе вы можете легко набрать вес.
Отказываться от зелёного чая. В таком чае содержатся катехины, которые поддерживают метаболизм. Особенно выделяется в этом плане катехин EGCG. Это вещество в сочетании с кофеином (его тоже можно получить вместе с чаем) помогает ускорить сжигание калорий даже в состоянии покоя. Правда, при этом будет лучше не добавлять в чай ничего сладкого.
Пить много сладкой газировки. При употреблении чрезмерного количества добавленного сахара обмен веществ может замедлиться. Это подтверждают и исследования. Например, в работе, опубликованной в «Европейском журнале клинического питания», говорится, что увеличение потребления напитков, в состав которых входит фруктоза, приводит к снижению скорости обмена веществ.
Употреблять сок с остатками пестицидов. Согласно исследованию, опубликованному в Obesity Review, у людей, которые имеют высокие показатели определённого пестицида в организме, обмен веществ медленнее, чем у остальных.
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