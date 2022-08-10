Пять питьевых привычек, которые замедлят обмен веществ, если вам больше 50 лет

Пить недостаточное количество жидкости. Научные данные показывают, что потребление воды связано с метаболизмом глюкозы. При этом важно употреблять правильные напитки. Это может быть не только вода, но и такие напитки, в состав которых входят электролиты, а также такие, в которых не слишком много кофеина и сахара.