Пять побочных эффектов употребления персиков

Пять побочных эффектов употребления персиковНекоторые из них - довольно неожиданные
Исследования показывают, что персики оказывают сильное воздействие на организм человека. Вот какие побочные эффекты у вас возникнут при употреблении этих фруктов.
Снижение риска развития болезней сердца. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в «Журнале Академии питания и диетологии», при потреблении антоцианидинов и флавоноидов (а они содержатся в персиках) в больших количествах повышается уровень «хорошего» холестерина и снижается уровень триглицеридов. Всё это помогает уменьшить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Уменьшение распространения рака молочной железы. В исследовании 2014 года (опубликовано в Journal of Nutritional Biochemistry) говорится, что благодаря полифенолам персики могут замедлять рост клеток рака молочной железы и образование вторичных очагов роста опухолей в них. Для этого достаточно будет есть по два-три плода в день. Другое исследование, результаты которого опубликованы в издании «Сельскохозяйственная и пищевая химия», продемонстрировало, что фенольные соединения в персиках «Рич Леди» точно так же влияют на клетки рака молочной железы.
Улучшение пищеварения. Это происходит благодаря пищевым волокнам, входящим в состав персиков. В одном таком фрукте среднего размера - два грамма пищевых волокон.
Снижение вероятности развития остеопороза. Вместе с употреблением одного персика вы получаете около шести процентов от всей суточной нормы калия. А это вещество, как говорится в исследовании 2020 года, полезно для здоровья костей и в достаточных количествах может снизить риск возникновения остеопороза.
Облегчение симптомов респираторных болезней. Дело в том, что в персиках много витамина С. Кроме того, в одном фрукте содержится примерно шесть миллиграммов питательных веществ. Согласно исследованию, которое было опубликовано в «Международном журнале исследований витаминов и питания», пожилые люди с бронхитом либо пневмонией, принимающие добавки с витамином С, чувствовали себя гораздо лучше, чем те, кто пил плацебо.
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