Пять побочных эффектов употребления персиков

Снижение риска развития болезней сердца . Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в «Журнале Академии питания и диетологии», при потреблении антоцианидинов и флавоноидов (а они содержатся в персиках) в больших количествах повышается уровень «хорошего» холестерина и снижается уровень триглицеридов. Всё это помогает уменьшить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Уменьшение распространения рака молочной железы. В исследовании 2014 года (опубликовано в Journal of Nutritional Biochemistry) говорится, что благодаря полифенолам персики могут замедлять рост клеток рака молочной железы и образование вторичных очагов роста опухолей в них. Для этого достаточно будет есть по два-три плода в день. Другое исследование, результаты которого опубликованы в издании «Сельскохозяйственная и пищевая химия», продемонстрировало, что фенольные соединения в персиках «Рич Леди» точно так же влияют на клетки рака молочной железы.