Пять полезных для здоровья кожи и волос свойств бананов

По словам автора статьи, бананы обладают множеством полезных для здоровья человека свойств. В том числе эти фрукты помогают улучшить состояние кожи и волос. И вот какой эффект такие продукты оказывают.

Увлажняют сухую кожу. Всё это - благодаря содержащемуся в бананах витамину А. Добиться при этом такого эффекта довольно просто. Достаточно нанести один банан на кожу, избегая области вокруг глаз. Держать нужно подобную маску 20-30 минут.