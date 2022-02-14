Пять полезных для здоровья кожи и волос свойств бананов

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Пять полезных для здоровья кожи и волос свойств банановО них рассказало издание Al Jazeera
Некоторые фрукты могут помочь улучшить состояние кожи и волос. Среди них, например, бананы. Об их полезных свойствах - в материале.
По словам автора статьи, бананы обладают множеством полезных для здоровья человека свойств. В том числе эти фрукты помогают улучшить состояние кожи и волос. И вот какой эффект такие продукты оказывают.
- Увлажняют сухую кожу. Всё это - благодаря содержащемуся в бананах витамину А. Добиться при этом такого эффекта довольно просто. Достаточно нанести один банан на кожу, избегая области вокруг глаз. Держать нужно подобную маску 20-30 минут.
- Придают волосам блеск и гладкость. Помогают в этом витамины и фолиевая кислота. Можно даже самостоятельно сделать кондиционер-маску на основе бананов. Для этого нужно к одному банану добавить половину столовой ложки мёда. После этого маску можно наносить на волосы по всей длине, но перед этим их нужно помыть шампунем без сульфатов. Держать кондиционер рекомендуется 20-30 минут, а после этого вновь вымыть волосы с шампунем. По словам экспертов портала Healthline, подобная маска предотвращает сечение, ломкость волос, а также смягчает вьющиеся волосы.
- Позволяют избавиться от мешков под глазами и морщин. В этом особенно помогает кожура банана. Как показывают данные обзора, опубликованного в 2018 году на сайте Министерства сельского хозяйства США, банановая кожура богата фенолом, который оказывает антимикробное и антиоксидантное действие и в целом полезен для поддержания здоровья кожи. Также содержатся в кожуре каротиноиды и полифенолы, имеющие противовоспалительный эффект и борющиеся со старением.
- Отбеливают кожу. Для этого можно сделать скраб: один банан нужно смешать с овсяными хлопьями. Подобная смесь поможет избавиться от омертвевших клеток, увлажнит кожу и обеспечит её питательными веществами. Ещё один вариант скраба - смесь банана с одной столовой ложкой коричневого сахара.
- Улучшает состояние зубов и дёсен. Это доказывает научное исследование 2015 года (результаты были опубликованы в Журнале современной клинической стоматологии). Дело в том, что банановая кожура отличается антибактериальными свойствами, что предотвращает развитие некоторых болезней дёсен. Также кожурой, как пишет автор, можно натирать зубы или сначала замочить её в воде, а после этого использовать в качестве средства для полоскания рта.
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Источник: ИноСМИ