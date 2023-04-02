Пять "полезных" привычек, которые на самом деле вредят здоровью

Использовать жидкость для полоскания рта. Иногда она может привести к раздражению горла, полости рта. Помимо этого, из-за сухости во рту у вас возникнут проблемы с нёбом, галитоз (то есть неприятный запах изо рта).

Употреблять в чистом виде шпинат. Этот продукт - хороший источник витаминов и минералов. Но если переборщить с его количеством, то из-за кислоты оксалата в организме будет хуже усваиваться кальций. Лучше употребляйте шпинат вместе с йогуртом (в котором много кальция).