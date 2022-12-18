Пять правил, которые нужно соблюдать зимой, чтобы прожить дольше

Держите в тепле живот, грудь, поясницу, ноги. В морозное время Больших снегов в Китае становится очень холодно. Причём из-за этого и из-за сильного ветра можно легко простудиться. Считается, что если замёрзнет область груди, то это может повлиять на энергию Ян в организме. В результате у человека могут развиться болезни сердца. При замерзании живота появятся заболевания желудка и кишечника, шеи и плеч - заболят и окажутся склонны к спазмам мышцы, может заболеть спина. При переохлаждении поясницы она тоже начинает болеть, а если подморозить ноги, то можно столкнуться с сокращениями, спазмами мышц, артритом коленей.