Пять предметов, которые хранить в ванной комнате опасно для здоровья

Пять предметов, которые хранить в ванной комнате опасно для здоровьяВы удивитесь
В ванную комнату мы заходим каждый день, причём с самого утра. И некоторые бытовые предметы хранить в ней удобно. Но мало кто знает, что некоторые из них могут навредить здоровью из-за повышенной влажности в помещении.
Фото: Hansgrohe
В ванной комнате влажность обычно высокая. Поэтому и бактерии в ней размножаются быстро. И если долго хранить в подобном помещении определённые вещи, то можно навредить своему здоровью. Вот какие предметы лучше из ванной убрать.
Полотенца. Если ими пользоваться часто, то они быстро приобретают запах сырости. Кроме того, делают из материала, который способствует размножению бактерий. Лучше всего вывешивать полотенца на солнце, а не хранить их в ванной.
Средства для чистки. Подобные моющие средства, если они будут долго лежать в ванной комнате, начнут выделять вредные для здоровья вещества. Максимум, что можно поставить в ванной, - это спиртовые спреи с пульверизатором.
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Мусорное ведро. Если регулярно избавляться от мусора в этом случае, то ничего страшного не произойдёт. Однако нужно знать, что в урне всё же бактерии очень быстро размножаются, а под из-за влажности быстро попадают в воздух и наносят вред организму. Поэтому убирать мусор из ванной нужно ежедневно.
Грязная одежда. Дело в том, что на грязных вещах скапливается много пыли, что способствует ускорению размножения опасных микроорганизмов. Иногда даже после стирки с одежды исчезают не все бактерии. Кроме того, из-за этого можно перенести бактерии и на другие предметы, стоящие в ванной комнате.
Зелёные растения. Ванная - это не лучшее помещение для растений, так как в ней влажно, темно и мало места. В результате растениям просто будет не хватать солнечного света. А ещё в их горшках могут завестись мелкие насекомые из-за влаги. Лучшим местом для растений будет всё-таки балкон, а не ванная комната.
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