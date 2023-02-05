Пять предметов, которые хранить в ванной комнате опасно для здоровья

Мусорное ведро. Если регулярно избавляться от мусора в этом случае, то ничего страшного не произойдёт. Однако нужно знать, что в урне всё же бактерии очень быстро размножаются, а под из-за влажности быстро попадают в воздух и наносят вред организму. Поэтому убирать мусор из ванной нужно ежедневно.

Грязная одежда. Дело в том, что на грязных вещах скапливается много пыли, что способствует ускорению размножения опасных микроорганизмов. Иногда даже после стирки с одежды исчезают не все бактерии. Кроме того, из-за этого можно перенести бактерии и на другие предметы, стоящие в ванной комнате.