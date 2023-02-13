Пять преимуществ для здоровья томатной диеты

Пять преимуществ для здоровья томатной диетыВозможно, вам стоит её попробовать
Некоторые знаменитости активно практикуют томатную диету. Считается, что она помогает успешно сбросить вес.
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Главное правило при томатной диете - это употребление помидором перед приёмом пищи. То есть дело здесь вовсе не в том, чтобы есть одни только томаты.
К тому же помидоры имеют множество преимуществ, которые передадутся вам, если вы перейдёте на томатную диету.
Улучшение обмена веществ. За счёт ликопина в помидорах у человека улучшается кровообращение. Благодаря этому лучше становится и метаболизм.
Сжигание жира. Это тоже происходит благодаря ликопину. Известно, что он предотвращает увеличение жировых клеток.
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Ощущение сытости, несмотря на небольшое количество калорий. В одном помидоре - всего 30 килокалорий. Лучше всего есть эти овощи перед приёмом пищи, так как они довольно сытные.
Предотвращение запоров. Это связано с тем, что в помидорах много клетчатки и воды.
Улучшение состояния кожи. В этом помогают витамины С, Е и ликопин.
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