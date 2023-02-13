Пять преимуществ для здоровья томатной диеты

Главное правило при томатной диете - это употребление помидором перед приёмом пищи. То есть дело здесь вовсе не в том, чтобы есть одни только томаты.

К тому же помидоры имеют множество преимуществ, которые передадутся вам, если вы перейдёте на томатную диету.