Фитнес и здоровье
21:01, 13 февраля 2023
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Пять преимуществ для здоровья томатной диеты

Возможно, вам стоит её попробовать

Некоторые знаменитости активно практикуют томатную диету. Считается, что она помогает успешно сбросить вес.

Пять преимуществ для здоровья томатной диеты

Фото: Health

Главное правило при томатной диете - это употребление помидором перед приёмом пищи. То есть дело здесь вовсе не в том, чтобы есть одни только томаты.

К тому же помидоры имеют множество преимуществ, которые передадутся вам, если вы перейдёте на томатную диету.

  1. Улучшение обмена веществ. За счёт ликопина в помидорах у человека улучшается кровообращение. Благодаря этому лучше становится и метаболизм.

  2. Сжигание жира. Это тоже происходит благодаря ликопину. Известно, что он предотвращает увеличение жировых клеток.

Пять преимуществ для здоровья томатной диеты

Pixabay

  1. Ощущение сытости, несмотря на небольшое количество калорий. В одном помидоре - всего 30 килокалорий. Лучше всего есть эти овощи перед приёмом пищи, так как они довольно сытные.

  2. Предотвращение запоров. Это связано с тем, что в помидорах много клетчатки и воды.

  3. Улучшение состояния кожи. В этом помогают витамины С, Е и ликопин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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